Copa FPF: Palmeiras B empata com Ituano Três jogos deram seqüência, na noite desta quarta-feira, à sexta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O Palmeiras B começou perdendo, mas conseguiu um empate em 1 a 1 com o Ituano, em pleno Parque Antártica. Com o resultado, o time da capital subiu para a quinta posição do Grupo 3, com quatro pontos, enquanto o time de Itu ficou na vice-liderança, com 11 pontos, dois a menos que o líder Corinthians. Pelo Grupo 1, o Oeste conseguiu dar um importante salto na classificação ao derrotar o Taquaritinga por 3 a 1, no Estádio Ideonor Picardi Semeghini, em Itápolis. A vitória deixou o Oeste com nove pontos e atrás apenas do líder isolado Rio Preto, com 13 pontos. O Taquaritinga, por sua vez, caiu para a quinta colocação, com seis pontos. Também pelo mesmo grupo, em um jogo de poucas emoções, a Ferroviária fez apenas o suficiente para vencer o Comercial por 1 a 0, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. A rodada será completada nesta quinta-feira, às 15h, em Limeira, com a partida entre Internacional e Juventus. Confira resultados da sexta rodada: Rio Claro 6 x 1 Botafogo, Rio Preto 3 x 0 Araçatuba, Mirassol 2 x 3 Noroeste, Independente 1 x 0 Bragantino, Corinthians 1 x 0 Guarani, São Paulo 0 x 2 ECO-Osasco, Nacional 1 x 0 Santos, Palmeiras B 1 x 1 Ituano, Ferroviária 1 x 0 Comercial e Oeste 3 x 1 Taquaritinga. Veja a classificação da primeira fase: Grupo 1: 1º - Rio Claro, 11 pontos; 2º - Ferroviária, 10; 3º - Comercial, 9; 4º - XV de Piracicaba, 8; 5º - Botafogo, 4; 6º - Matonense, 3; 7º - Sertãozinho, 2. Grupo 2: 1º - Rio Preto, 13; 2º - Oeste, 9; 3º - Noroeste, 7; 4º - Mirassol, 7; 5º - Taquaritinga, 6; 6º Marília, 5; 7º - Araçatuba, 3. Grupo 3: 1º - Corinthians, 13 pontos; 2º - Ituano, 11; 3º - Guarani, 9; 4º - Independente, 9; 5º - Palmeiras, 4; 6º - Bragantino, 3; 7º - Portuguesa, 3. Grupo 4: 1º - ECO-Osasco, 11 pontos; 2º - Barueri, 8; 3º - Juventus, 7; 4º - Santos, 7; 5º - Nacional, 7; 6º- Internacional, 5; 7º - São Paulo, 1.