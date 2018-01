Copa FPF: Palmeiras B perdeu em Itu Sem chances de chegar à segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, o Palmeiras B perdeu para o Ituano, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 13ª rodada, a penúltima da fase de classificação. A vitória garantiu ao Ituano a liderança provisória do Grupo 3, com 22 pontos. O Palmeiras B continua com nove pontos, na sexta posição. O gol da vitória foi marcado Juliano, aos 12 minutos do primeiro tempo. A rodada terá mais cinco jogos domingo e outro na quarta-feira.