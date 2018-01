Copa FPF: Palmeiras B quer reabilitação Para esquecer o vexame da estréia, quando foi goleado por 5 a 0 pelo Corinthians, o Palmeiras B busca a reabilitação na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) diante do Independente, neste sábado, às 11h, no Palestra Itália, na capital. Este confronto abre a terceira rodada, que terá mais quatro jogos sábado e seis domingo. Os dois times estão no Grupo 3, onde o Palmeiras é o lanterna sem somar ponto, enquanto o Independente é o quarto colocado, com três pontos conquistados na vitória sobre a Portuguesa, por 1 a 0. Às 15 horas serão realizados três jogos, todos válidos pelo Grupo 4. Com transmissão da TV Cultura, o Santos vai a Osasco, enfrentar o ECO. O Santos lidera com quatro pontos ao lado do Grêmio Barueri que receberá o lanterninha Juventus. Na Rua Comendador de Souza, Nacional e Internacional se enfrentam e cada time soma um ponto. Pelo Grupo 1, às 19 horas, os lanternas Sertãozinho e XV de Piracicaba, ambos com um ponto, se pegam com transmissão da Rede Vida. Os 28 participantes estão divididos em quatro grupos de sete e passarão à segunda fase os quatro primeiros colocados. Confira a terceira rodada: Sábado - 11h Palmeiras x Independente; 15h - Juventus x Grêmio Barueri; ECO-Osasco x Santos; Nacional x Internacional de Limeira; 19h - Sertãozinho x XV de Piracicaba. Domingo - 10h - Mirassol x Rio Preto; 11h - Taquaritinga x Noroeste; Bragantino x Portuguesa; Guarani x Ituano; 15h - Ferroviária x Matonense e Araçatuba x Marília. A classificação dos grupos da primeira fase é: Grupo 1) 1.º - Comercial, 6 pontos; 2.º - Matonense, 3; 3.º - Rio Claro, 2; 4.º - Botafogo, 1 (saldo zero); 5.º - Ferroviária, 1 (saldo zero); 6.º - Sertãozinho, 1 (saldo -1); 7.º - XV de Piracicaba, 1 (saldo -1). Grupo 2) - 1.º - Rio Preto, 6; 2.º - Oeste, 4; 3.º - Noroeste, 3 (3 gols pró); 4.º - Taquaritinga, 3 (1 gol pró); 5.º - Marília, 1; 6.º - Mirassol, zero (saldo -1); 7.º - Araçatuba, zero (saldo -4). Grupo 3) 1.º - Corinthians, 6 pontos (saldo 7); 2.º - Ituano, 6 (saldo 3); 3.º - Guarani, 3 (saldo 1); 4.º - Independente, 3 (saldo -1); 5.º - Bragantino, zero (saldo -2); 6.º - Portuguesa, 0 (saldo -3); 7.º - Palmeiras, zero (saldo -5). Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 4 pontos; 2.º - Santos, 4; 3.º - Osasco, 3; 4.º - Nacional, 1 (saldo zero); 5.º - São Paulo, 1 (1 gol pró); 6.º - Inter de Limeira, 1 (zero gol pró); 7.º - Juventus, 1 (saldo -2).