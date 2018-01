Copa FPF: Portuguesa vence o Palmeiras O time B da Portuguesa completou o final de semana positivo para o clube ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Palestra Itália, pela 12.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). No interior, o Corinthians sofreu sua segunda derrota consecutiva, desta vez para o Ituano por 2 a 0. Estes dois jogos foram válidos pelo Grupo 3, que tem Independente e Ituano, com 19 pontos, na liderança. O Corinthians, pela primeira vez, perdeu a ponta, ficando com 18 pontos. A Portuguesa, com 14 pontos, é a quinta colocada, enquanto o Palmeiras é o sexto, com nove pontos. No Grupo 1, a Ferroviária manteve a liderança, com 22 pontos, após a vitória em casa sobre o XV de Piracicaba por 3 a 0. No Grupo 2, o Rio Preto se manteve na ponta, agora com 21 pontos, ao empatar em casa com o Taquaritinga por 1 a 1. O Grupo 4 é liderado pelo Grêmio Barueri, que no sábado venceu o Nacional por 1 a 0, na capital paulista. Confira os resultados da 12.ª rodada: Sexta-feira: Noroeste 2 x 0 Oeste. Sábado: Internacional de Limeira 0 x 1 EC Osasco; Nacional 0 x 1 Grêmio Barueri; Independente 2 x 0 Guarani; Santos 2 x 5 São Paulo; e Comercial 1 x 2 Rio Claro. Domingo: Matonense 1 x 2 Botafogo; Mirassol 2 x 0 Marília; Rio Preto 1 x 1 Taquaritinga; Ituano 2 x 0 Corinthians; Palmeiras 0 x 2 Portuguesa; e Ferroviária 3 x 0 XV de Piracicaba. Classificação dos grupos da primeira fase: Grupo 1) 1.º - Ferroviária, 22 pontos; 2.º - Rio Claro, 21; 3.º - Comercial, 19; 4.º - Botafogo, 15; 5.º - XV de Piracicaba, 12; 6.º- Matonense, 6 (2 vitórias); 7.º - Sertãozinho, 6 (1 vitória). Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 21 pontos; 2.º - Noroeste, 20; 3.º - Mirassol, 17 (5 vitórias); 4.º - Oeste, 17 (4 vitórias); 5.º - Taquaritinga, 13; 6.º - Marília, 8; 7.º - Araçatuba, 4. Grupo 3) 1.º - Independente, 19 pontos (6 vitórias); 2.º - Ituano, 19 (5 vitórias); 3.º - Corinthians, 18; 4.º - Guarani, 14 (saldo de gol 1); 5.º - Portuguesa, 14 (saldo de gols 4 negativos); 6.º Palmeiras, 9; 7.º - Bragantino, 7. Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 24 pontos; 2.º - EC Osasco, 19; 3.º - Nacional, 15; 4.º - Juventus, 14; 5.º - Santos, 11; 6.º - São Paulo, 10; 7º - Internacional de Limeira, zero.