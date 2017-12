Copa FPF: primeira final definida A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira, embora parcialmente, a tabela das finais da Copa FPF, entre Rio Claro e Noroeste. A entidade definiu que a primeira partida da decisão, marcada para o Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, será disputada no próximo sábado, às 19 horas, com transmissão da Rede Vida de Televisão. O jogo de volta será disputado uma semana depois, no Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro, mas a data - sábado ou domingo - e o horário ainda não foram definidos. Também não se sabe qual emissora de TV irá transmitir a finalíssima. Para chegar à decisão, o Noroeste bateu o Comercial e o Rio Claro eliminou o Grêmio Barueri. Na final, o Rio Claro terá a vantagem de fazer o jogo da volta em casa por ter melhor campanha que o Noroeste.