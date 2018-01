Copa FPF: Quatro clubes com 100% Quatro clubes mantiveram os 100% de aproveitamento após a segunda rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, que teve oito jogos neste domingo. Comercial, Rio Preto e Ituano voltaram a vencer e lideram seus grupos. O Corinthians, que no sábado goleou o Palmeiras, por 5 a 0, também chegou aos seis pontos. O principal atrativo da Copa FPF é que o campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2006. O vice-campeão poderá disputar a Série C do Brasileiro. Os 28 participantes estão divididos em quatro grupos de sete, se enfrentando em dois turnos na primeira fase, com os quatro primeiros colocados se classificando. Pelo Grupo 1, o Comercial foi a Sertãozinho e bateu o time da casa por 2 a 1. A Matonense se recuperou da derrota na estréia e bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0. O Rio Preto se isolou na liderança do Grupo 2 ao vencer em casa o Marília por 2 a 0. Fazendo a lição de casa, o Oeste bateu o Mirassol, que fazia sua estréia na competição, por 1 a 0. Pelo Grupo 3, o Ituano venceu o Bragantino em Bragança Paulista, por 3 a 2, de virada. Com o resultado, o time de Itu se iguala ao Corinthians na liderança, ambos com seis pontos. O Independente venceu sua primeira partida batendo a Portuguesa por 1 a 0. Em partida isolada do Grupo 4, o São Paulo e o Nacional empataram em 1 a 1. A liderança do grupo é dividida por Grêmio Barueri e Santos, que estão com quatro pontos e empatados em todos os critérios de desempate. Confira todos os resultados da segunda rodada da primeira fase: Sábado - Inter de Limeira 0 x 0 Grêmio Barueri; Corinthians 5 x 0 Palmeiras; Juventus 0 x 0 Santos; e Araçatuba 0 x 3 Noroeste. Domingo - Matonense 1 x 0 XV de Piracicaba; Oeste 1 x 0 Mirassol; Bragantino 2 x 3 Ituano; Independente 1 x 0 Portuguesa; São Paulo 1 x 1 Nacional; Rio Preto 2 x 0 Marília; Sertãozinho 1 x 2 Comercial; e Rio Claro 0 x 0 Ferroviária. A classificação dos grupos da primeira fase é: Grupo 1) 1.º - Comercial, 6 pontos; 2.º - Matonense, 3; 3.º - Botafogo, 1 (saldo zero); 4.º - Rio Claro, 1 (saldo zero); 5.º - Ferroviária, 1 (saldo zero); 6.º - Sertãozinho, 1 (saldo -1); 7.º - XV de Piracicaba, zero. Grupo 2) - 1.º - Rio Preto, 6; 2.º - Oeste, 4; 3.º - Noroeste, 3 (3 gols pró); 4.º - Taquaritinga, 3 (1 gol pró); 5.º - Marília, 1; 6.º - Mirassol, zero (saldo -1); 7.º - Araçatuba, zero (saldo -4). Grupo 3) 1.º - Corinthians, 6 pontos (saldo 7); 2.º - Ituano, 6 (saldo 3); 3.º - Guarani, 3 (saldo 1); 4.º - Independente, 3 (saldo -1); 5.º - Bragantino, zero (saldo -2); 6.º - Portuguesa, 0 (saldo -3); 7.º - Palmeiras, zero (saldo -5). Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 4 pontos; 2.º - Santos, 4; 3.º - EC Osasco, 3; 4.º - Nacional, 1 (saldo zero); 5.º - São Paulo, 1 (1 gol pró); 6.º - Inter de Limeira, 1 (zero gol pró); 7.º - Juventus, 1 (saldo -2).