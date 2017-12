Copa FPF: Rio Claro com vantagem na final Rio Claro e Noroeste vão decidir o título da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) em dois jogos, o primeiro em Bauru e o segundo em Rio Claro, já que o time desta cidade teve melhor campanha nas outras fases e, também por isso, terá vantagem de atuar por dois resultados iguais. As datas dos jogos finais devem ser confirmados pela FPF nesta segunda-feira. Os finalistas garantiram suas vagas em casa sábado. O Rio Claro venceu o Grêmio Barueri, por 2 a 0, descontando a derrota fora por 1 a 0. O Noroeste venceu, de virada, o Comercial, por 3 a 2, em Bauru, depois de estar perdendo por 2 a 0. No primeiro jogo, em Ribeirão Preto, tinha ocorrido empate de 1 a 1. Os finalistas já sabem que serão premiados, porque o campeão será indicado para a Copa do Brasil e o vice-campeão terá uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C em 2006. A competição reuniu 28 clubes, inclusive os times "B" dos grandes clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.