Copa FPF: Rio Claro vence fora O Rio Claro confirmou mais uma vez a excelente campanha que vem fazendo na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde deste sábado, ao vencer o ECO-Osasco por 2 a 0 em pleno Estádio José Liberatti, em Osasco, na primeira partida das quartas-de-final. Agora, o time da Grande São Paulo precisa vencer o jogo da volta em Rio Claro por três gols de diferença para seguir na briga pelo da competição. O Rio Claro foi o único clube a vencer fora na abertura das quartas-de-final. O campeão será indicado para a Copa Brasil de 2006 e o vice garantirá uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série B. Em São Paulo, Nacional e Comercial empataram em 1 a 1, num resultado considerado muito bom para o time de Ribeirão Preto, que agora poderá jogar pelo empate diante de sua torcida para continuar atrás do título. Ao Nacional, não resta outra alternativa senão vencer fora de casa. O Botafogo, por sua vez, fez o "dever de casa", vencendo o Noroeste por 2 a 1 no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com isso, o Botafogo agora joga por um empate fora de casa, enquanto o time de Bauru terá que vencer para se classificar. A rodada havia começado na sexta-feira à noite, com a vitória da Ferroviária por 2 a 0 sobre o Grêmio Barueri, em Araraquara. Na volta, o time de Araraquara pode perder por um gol de diferença. Confira os resultados das quartas-de-final: Sexta-feira: Ferroviária 2 x 0 Grêmio Barueri Sábado: ECO-Osasco 0 x 2 Rio Claro; Nacional 1 x 1 Comercial e Botafogo 2 x 1 Noroeste.