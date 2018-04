Copa FPF: Rio Claro vence o União O Rio Claro segue na briga pela classificação à próxima fase da Copa Federação Paulista de Futebol. Nesta quinta-feira à noite, em uma partida de muitos gols, venceu o União São João, por 4 a 3, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela penúltima rodada. Com a vitória, o Rio Claro chegou aos 10 pontos, na quarta colocação do Grupo 3. O adversário pela vaga é o XV de Jaú, que tem sete pontos mas ainda não atuou nesta rodada. No domingo, encara o Noroeste, fora de casa. O União São João entrou em campo já classificado. A derrota, porém, custou a liderança. Tem os mesmos 15 pontos que o Noroeste, mas fica atrás pelo número de gols marcados. A rodada prossegue nesta sexta-feira, com uma partida. No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o Atlético recebe o Corinthinas, pelo Grupo 6. As duas equipes já estão classificadas.