Copa FPF: Rodada começa com empates A 13.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) começou na noite desta sexta-feira com dois jogos que terminaram empatados. O Taquaritinga empatou por 1 a 1 com o Oeste no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, e ficou na quinta colocação do Grupo 2, com 14 pontos, enquanto o time de Itápolis fica na quarta posição, com 18 pontos, perto da vaga na segunda fase. No outro jogo da noite, também pelo Grupo 2, o Noroeste, já classificado, ficou no 1 a 1 com o Mirassol, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e chegou aos 21 pontos, passando a dividir a liderança com o Rio Preto, enquanto o Mirassol ficou na terceira colocação, com 18 pontos. A penúltima rodada da fase classificatória ainda terá quatro jogos sábado e cinco domingo, mas terminará somente na quarta-feira com o jogo Comercial x Ferroviária.