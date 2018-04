Copa FPF: S. André e Noroeste empatam Ainda na rodada de abertura da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, Santo André e Noroeste ficaram no empate, por 1 a 1, nesta segunda-feira à tarde, no Estádio Municipal de Mauá. No primeiro tempo, aos 17 minutos, o Santo André abriu o marcador com Makanaki. Na etapa final, o atacante Chokito, recém-contratado junto ao Paraná, marcou de cabeça, também aos 17 minutos. Com o empate, os times dividem provisoriamente a liderança do Grupo 9, que tem ainda ECO-Osasco e União Barbarense, adversários desta terça-feira, em Osasco. Ainda na terça-feira, a rodada será completada com os confrontos entre Taubaté x Atlético Sorocaba e América x Ituano.