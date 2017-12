Copa FPF: Santos com vantagem na decisão O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou para domingo, às 10 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o primeiro jogo final da Copa FPF, envolvendo Guarani e Santos. O jogo terá transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. O confronto de volta será realizado na semana seguinte na Vila Belmiro. O time santista tem a vantagem de fazer o segundo jogo da decisão em casa por ter melhor campanha. Além disso, poderá jogar por dois empates. Invicto há 12 jogos, o time dirigido pelo técnico Márcio Fernandes conquistou 33 pontos (a mesma pontuação do adversário), mas com dois jogos a menos, já que na primeira fase o alvinegro jogou duas vezes a menos que os demais clubes. Dessa maneira, a média aritmética de pontos do Santos B foi superior a do alviverde de Campinas. O grande prêmio ao campeão será garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2005. Os dirigentes do Guarani acreditam que ficariam com esta vaga, independente do título, porque o Santos deve ser confirmado na Copa Libertadores da América, desde que se classifique entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos poderia disputar a Copa do Brasil com um time "B". A FPF também reservou uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C para o vice-campeão ou melhor colocado. O Sertãozinho, eliminado nas semifinais pelo Guarani, é quem será beneficiado porque os demais semifinalistas - Santos, Guarani e Ituano - já participam do Campeonato Brasileiro, das Séries A e B.