Copa FPF: Santos e Corinthians vencem A Copa FPF, que vai dar ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2006, começou neste sábado com três jogos. Santos, Corinthians e Comercial somaram seus três primeiros pontos na competição, que reúne 28 clubes divididos em quatro grupos de sete times cada. Pela manhã, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, pelo Grupo 4, a garotada do Santos venceu por 1 a 0 a improvisada Internacional de Limeira, que só tem um reserva no banco de reservas. O zagueiro Nadson fez o único gol, aos 48 minutos do primeiro tempo, dos atuais campeões da competição, que estão atuando com um elenco formado por jogadores Sub-20. Também com atletas das categorias de base, Portuguesa e Corinthians se enfrentaram no Canindé, à tarde, pelo Grupo 3. O time do Parque são Jorge venceu por 2 a 0, com gols de Johnny e Hugo. Pelo mesmo placar, o Comercial bateu a Matonense em Ribeirão Preto, com gols de Alex e Valdemir, à tarde, pelo Grupo 1. A rodada continua neste domingo, com mais oito partidas. No único jogo da tarde, o São Paulo visita o Grêmio Barueri, campeão da Série A-3 do Campeonato Paulista. Campeão da Série A-2, o Juventus joga fora de casa diante do ECO-Osasco. Confira os jogos de domingo: 11 horas - Taquaritinga x Araçatuba, Noroeste x Rio Preto, Marília x Oeste, Guarani x Bragantino, Ituano x Independente, ECO-Osasco x Juventus e Botafogo x Sertãozinho; 15 horas - Grêmio Barueri x São Paulo.