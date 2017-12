Copa FPF: Santos está na final O Santos está na final da Copa Federação Paulista de Futebol. Neste sábado à noite, o time empatou com o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), por 1 a 1. No primeiro jogo da semifinal, o Santos havia vencido por 2 a 1, na Vila Belmiro, e por isso tinha a vantagem do empate. O adversário será conhecido neste domingo, quando o Sertãozinho recebe o Guarani, às 11 horas. No primeiro jogo, o Guarani venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate. O campeão da Copa FPF tem vaga assegurada na Copa do Brasil do ano que vem e o vice-campeão na Série C. Esta vaga já está assegurada ao Sertãozinho, já que Santos e Guarani estão na Série A e o Ituano na Série B. Apenas a vitória interessava ao Ituano, já que no primeiro jogo havia perdido por 2 a 1. Com melhor desempenho nas fases anteriores, o time pelo menos precisava apenas de uma vitória simples. O Galo de Itu não encontrou, porém, facilidade para atacar. O sistema tático do Santos, armado no 3-4-3, complicava a vida do Ituano, pois o Peixe tinha bastante força na marcação, mas também levava perigo no ataque. Aproveitando das jogadas de velocidade, o Santos abriu o marcador aos 17 minutos, em cobrança de pênalti. Rossini invadiu a área pela direita e foi tocado por Eurico, que usou o braço para impedir a jogada. Leandro Vieira bateu no canto direito e converteu. Durante todo o primeiro tempo, o Ituano mostrou um bom toque de bola, mas não conseguia assustar a meta de Gustavo. As principais jogadas eram criadas pelo lado direito, com Ricardo Lopes, assim como ocorria na disputa da Série B do Brasileiro. O Santos seguiu assustando na segunda etapa e por muito pouco não marcou o segundo gol. Rossini recebeu na esquerda e obrigou o goleiro André Luís a fazer bela defesa. No rebote, Rivaldo concluiu e a zaga salvou em cima da linha. O Ituano foi para a pressão, abdicando de qualquer formação tática. O gol de empate foi marcado aos 36 minutos, também em cobrança de pênalti, convertido por Ricardo Lopes. No lance, Rodrigo Ítalo, que acabara de entrar, cometeu o pênalti em Juliano. E o placar ficou nisso: 1 a 1.