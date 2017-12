Copa FPF: semifinais estão marcadas A Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) começa a definir seus finalistas no próximo fim de semana, com as duas partidas de ida da fase semifinal. Grêmio Barueri e Rio Claro vão se enfrentar sábado, a partir das 15h05, na Grande São Paulo, enquanto Comercial e Noroeste vão jogar na segunda-feira, às 21 horas, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O confronto de Barueri será mostrado pela TV Cultura. Já o jogo de Ribeirão Preto será mostrado pela Rede Vida de Televisão e será disputado segunda-feira porque no fim de semana o estádio do Comercial estará ocupado com outro evento. Como nas fases anteriores, será utilizado o sistema mata-mata. Os times de melhor campanha, Rio Claro e Noroeste, têm a vantagem de decidir em casa e ainda jogam por dois resultados iguais. O campeão será indicado pela Federação Paulista de Futebol para disputar a Copa do Brasil de 2006, com o vice-campeão garantindo uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C.