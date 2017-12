Copa FPF sofre mudança na tabela A partida entre Santos e Ituano, válida pelas semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), teve sua data antecipada para sábado à noite, às 19 horas. Previsto inicialmente para acontecer no domingo, às 11 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, o jogo será disputado no mesmo local. A mudança ocorreu a pedido da Rede Vida de Televisão, que vai transmitir o jogo ao vivo para todo o Brasil. Na primeiro duelo, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2 a 1, de virada, e agora joga até por dois resultados favoráveis: a vitória e o empate. Mas o Santos jogará desfalcado do lateral Itabuna e dos meias Carlinhos e Leandro Alves, todos suspensos. Só a vitória interessa para o Ituano, que depois da eliminação na Série B do Campeonato Brasileiro, usa o seu time principal na Copa FPF. O outro jogo pela semifinal, entre Sertãozinho e Guarani, acontece no domingo, às 11 horas. No primeiro jogo, o time de Campinas venceu em casa, por 2 a 1. O campeão da Copa FPF tem vaga assegurada na Copa do Brasil de 2005 e o vice-campeão estará classificado para a Série C do Brasileiro. Assim, como o Santos (Série A), Guarani (Série A) e Ituano (Série B), os outros semifinalistas da Copa FPF, já disputam o Brasileiro, o Sertãozinho está garantido na Série C do Brasileiro, mesmo que não chegue à final.