Copa FPF: Sorocaba vence Corinthians Apenas cumprindo tabela na Copa Federação Paulista de Futebol, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Sorocaba nesta sexta-feira à noite, pelo placar de 2 a 0. O jogo, disputado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, teve pouca importância , já que ambas equipes já estão classificadas à segunda fase. O jogo foi válido pela penúltima rodada da primeira fase. A partida marcou a volta do meia Rodrigo Beckham, que atuou no ataque do Corinthians. O jogador retornou aos gramados após um longo período de inatividade, se recuperando de uma contusão grave no joelho. O jogador apresentou boa movimentação e, apesar da falta de ritmo, suportou bem a partida, deixando o gramado somente nos minutos finais. A sua volta, no entanto, não pôde ser comemorada com vitória. O Atlético Sorocaba abriu o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo, com Dinei, e definiu a partida nos minutos finais, com Esquerdinha.