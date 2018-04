Copa FPF: Sorocaba vence e lidera O Nacional decepcionou sua torcida na manhã desta terça-feira ao ser derrotado pelo Atlético Sorocaba por 2 a 0, em pleno estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pelo fechamento da sétima rodada da primeira fase da Copa Federação Paulista de Fu tebol (FPF). Com o resultado, o time da capital ficou na quinta posição do Grupo 6, com seis pontos, enquanto o Atlético Sorocaba lidera isolado com 14 pontos. Portuguesa de Desportos e Corinthians dividem a vice-liderança com 12 pontos. Depois de um bom começo, o Nacional foi cedendo espaço ao adversário e o castigo veio no segundo tempo. No primeiro minuto da etapa final, o Atlético Sorocaba abriu o placar com Luciano Henrique e o Nacional se desestruturou em campo. Vinte minutos depois, um chute rasteiro de Cleiton deu números finais ao jogo. Pelo Nacional, o destaque foi o goleiro Carlão, que evitou que a derrota em casa fosse por um placar mais elástico. O Nacional agora irá buscar a reabilitação contra o Corinthians, no dia 22 de agosto. Já o Atlético Sorocaba terá pela frente o time B do Santo André, em Sorocaba, no dia 24 de agosto.