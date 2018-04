Copa FPF tem 3 partidas amanhã Três jogos acontecem neste sábado pela Copa Federação Paulista de Futebol. O destaque é o Comercial, líder do grupo 2, com 17 pontos, que joga às 16 horas diante do Barretos, que está em terceiro, com 11 pontos. Para se manter na liderança, o time de Ribeirão Preto vai com três atacantes e espera se reabilitar, pois os dois últimos resultados foram negativos, no empate com a Matonense, por 2 a 2, e a derrota em casa para o Sertãozinho, por 1 a 0. Pelo grupo 3, a Ponte Preta recebe a Inter de Limeira, em Capivari, local onde o clube está mandando seus jogos, a partir das 15 horas. A Ponte está na terceira colocação, somando 14 pontos, e a Inter é a lanterna, com cinco pontos. À noite, às 19 horas, pelo mesmo grupo acontece o clássico regional entre Noroeste e XV de Jaú, em Bauru. O Noroeste é o vice-líder, somando 15 pontos, e o XV de Jaú está na quarta colocação, somando sete pontos. Confira os jogos da rodada: sábado - Ponte Preta x Internacional de Limeira, Comercial x Barretos e Noroeste x XV de Jaú; domingo - Mirassol x América, Inter de Bebedouro x Bandeirante, Rio Preto x Marília, Sertãozinho x Francana, Matonense x Botafogo, ECO x Santos, Palmeiras B x Taubaté, Santo André x São Bento, Nacional x Portuguesa e Ituano x Guarani.