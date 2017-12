Copa FPF tem clássico no Morumbi O clássico entre os times B de São Paulo e Santos é uma das atrações deste sábado pela quinta rodada da copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O duelo acontecerá no Morumbi, às 15h, com transmissão ao vivo da TV Cultura. A rodada ainda prevê dois jogos sábado e sete domingo. O grande atrativo da competição é que o campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006. No Grupo 4, o São Paulo faz uma campanha tão ruim quanto a do time principal no Campeonato Brasileiro, sendo o lanterna, com apenas um ponto. O Santos, campeão do ano passado, está em quinto, com quatro pontos. No mesmo grupo, o Grêmio Barueri, que é o terceiro colocado, com cinco pontos recebe o Nacional, quatro colocado com quatro pontos. Pelo Grupo 1, o Botafogo, ainda sem se refazer da derrota por 1 a 0 para o rival Comercial no clássico da última quarta-feira, irá receber a Matonense no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A novidade será a estréia do técnico Galli Neto. A partida, marcada para as 19 horas, terá transmissão da Rede Vida. O Botafogo está na lanterna, com apenas um ponto, enquanto a Matonense - que caiu por 4 a 0 frente ao Rio Claro diante de sua torcida - tem três pontos e está na quinta colocação. Confira os jogos da quinta rodada: Sábado: 15 h - Grêmio Barueri x Nacional e São Paulo x Santos; 19 h - Botafogo x Matonense. Domingo: 11 h - Taquaritinga x Rio Preto; Guarani x Independente; Corinthians x Ituano; Portuguesa x Palmeiras e ECO-Osasco x Internacional de Limeira; 15h - Rio Claro x Comercial e Oeste x Noroeste.