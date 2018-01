Copa FPF tem uma partida amanhã Com vagas já garantidas na segunda fase da Copa FPF, Comercial e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, completando a 13ª rodada da competição. Os dois times disputam a liderança do grupo 1. A Ferroviária é a lidera da chave, com 22 pontos, enquanto que o Comercial está em terceiro lugar, com 19 - o Rio Claro, com 21, está entre eles. Dos 28 participantes da Copa FPF deste ano, 16 passam à segunda fase, mas agora só restam três vagas. Guarani e Portuguesa brigam no grupo 3, enquanto Nacional, Juventus e Santos disputam duas vagas na chave 4. O objetivo dos clubes que participam da competição é ser campeão e, com isso, garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Por enquanto, estão classificados: Comercial, Rio Claro, Ferroviária, Botafogo, Rio Preto, Noroeste, Mirassol, Oeste, Ituano, Independente, Corinthians B, Grêmio Barueri e ECO-Osasco.