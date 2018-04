Copa FPF terá dois jogos nesta quinta Duas partidas abrem a oitava rodada da Copa Federação Paulista de Futebol nesta tarde de quinta-feira. Pelo Grupo 3, a Ponte Preta recebe o União São João, às 15 horas, tentando se manter na liderança isolada. O time de Campinas soma 14 pontos contra 12 do adversário e do Noroeste, que joga apenas no final de semana. No outro jogo, válido pelo Grupo 4, o União Barbarense joga em casa contra o Ituano, também às 15 horas. O clube de Itu lidera com folgas. Tem 18 pontos e está bem próximo de uma vaga na segunda fase. O União aparece em segundo com 12, ao lado do XV de Piracicaba, e precisa vencer para ficar mais tranqüilo na competição. No final de semana, a rodada será completada com mais 15 partidas. Apenas os quatro melhores times de cada grupo passam à segunda fase do torneio.