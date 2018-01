Copa FPF terá mesmo 28 clubes Após ameaçar abandonar a disputa da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) por problemas financeiros, a direção da Internacional de Limeira voltou atrás e inscreveu seus jogadores. De última hora, o clube conseguiu uma nova parceria, no lugar da empresa Expolom, que deixou o clube antes do final do primeiro semestre. A crise administrativa vivida pelo clube campeão paulista de 1986 não é recente e, nos últimos tempos, tem provocado momentos constrangedores, como despejo de hotéis por causa do não-pagamento das diárias e falta total de credibilidade em sua própria cid ade. Vítima da desorganização, a Inter foi rebaixada esta temporada para a Série A-2. A Copa FPF de 2005 começa no próximo sábado, com três jogos. Outras oito partidas completam a primeira rodada domingo. Na primeira fase, os 28 clubes jogarão entre si dentro dos respectivos grupos em sistema de turno e returno. Os quatro times com maior número de pontos em cada grupo irão participar da segunda fase. Assim, nesta segunda fase, os 16 classificados formarão oito novos grupos, com dois clubes cada um, que se enfrentarão entre si novamente em sistema de turno e returno. O sistema de dupla el iminatória vai vigorar até a final. O campeão da Copa FPF terá direito a uma das vagas para os clubes paulistas na Copa do Brasil de 2006. Campeão em 2003, o Santo André conquistou a Copa do Brasil em 2004. O vice-campeão irá participar do Campeonato Brasileiro da Série C da próxima temporada.