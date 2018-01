Copa FPF terá um jogo nesta quarta A Copa FPF terá jogo isolado na tarde desta quarta-feira, a partir das 15 horas. XV de Piracicaba e Rio Claro se enfrentam no Estádio Barão de Serra Negra, em partida adiada da primeira rodada, pelo grupo 1. O confronto foi transferido a pedido do time de Piracicaba, que realizou um evento em seu estádio na época. O XV está na lanterna do grupo, sem nenhum ponto, já que na rodada passada perdeu por 1 a 0 para a Matonense, em Matão. E o Rio Claro soma um ponto, pelo empate em 0 a 0 com a Ferroviária, em Rio Claro.