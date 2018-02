Copa FPF vai definir 3 semifinalistas Três semifinalistas da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) serão conhecidos neste sábado. O torneio garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2006. O vice se classifica para o Campeonato Brasileiro da Série C. Em Ribeirão Preto, o Comercial recebe o Nacional com a vantagem do empate por causa do resultado de 1 a 1 no jogo de ida, em São Paulo, e por ter melhor campanha nas fases anteriores. Depois de ter conquistado o acesso à divisão de elite do futebol paulista no segundo semestre, o Noroeste agora faz, em Bauru, seu jogo mais importante nesta segunda metade do ano, enfrentando o Botafogo. No jogo de ida, em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate, enquanto o time da casa precisa vencer diante de sua torcida para se classificar. Numa situação semelhante à do Noroeste está o Grêmio Barueri, que enfrenta a Ferroviária na Grande São Paulo precisando vencer por dois gols de diferença em casa depois de ter sido derrotado por 2 a 0 na partida de ida, em Araraquara. O Barueri tem melhor campanha. No domingo, o confronto entre Rio Claro e ECO-Osasco define a última vaga. O Rio Claro só depende de um empate, graças à vitória por 2 a 0, fora de casa, no primeiro jogo. Ao ECO, não resta outra alternativa senão vencer por três gols de diferença.