Copa FPF: XV e Botafogo abrem rodada XV de Piracicaba e Botafogo abrem nesta sexta-feira, a partir das 20h30, a quarta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Válido pelo Grupo 1, o confronto será realizado no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Os dois times estão nas últimas posições da tabela de classificação. O XV tem dois pontos, na penúltima posição, enquanto o Botafogo é lanterna, com apenas um ponto, embora só tenha disputado um jogo. A competição tem 28 times divididos em quatro grupos de sete, assim, cada time folga uma vez em cada turno. O campeão da Copa FPF vai garantir o direito de participar da Copa do Brasil de 2006. A rodada segue no fim de semana com 11 jogos: Sábado - Internacional de Limeira x São Paulo; Grêmio Barueri x ECO-Osasco e Palmeiras x Bragantino. Domingo - Matonense x Rio Claro, Mirassol x Araçatuba, Independente x Corinthians, Marília x Taquaritinga, Rio Preto x Oeste, Portuguesa x Guarani, Nacional x Juventus e Ferroviária x Sertãozinho.