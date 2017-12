Copa FPF: XV vence e Marília empata Duas partidas equilibradas na noite desta sexta-feira abriram a quinta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Diante de sua torcida, no Estádio Barão da Serra Negra, o XV de Piracicaba bateu a Ferroviária, por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Grupo 1, com oito pontos. O resultado também deixou o time de Araraquara na terceira colocação, com sete pontos. Pelo Grupo 2, o Marília saiu na frente mas, mesmo jogando em casa, no Estádio Bento de Abreu, acabou cedendo o empate em 1 a 1 com o Mirassol. Assim, o time da casa ficou na quinta posição, com cinco pontos, enquanto o visitante está na vice-liderança, com sete, ao lado do Rio Preto que tem saldo melhor - 3 a 1. A rodada segue neste final de semana, com três jogos no sábado e outros sete no domingo.