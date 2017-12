Copa FPF: XV venceu o Botafogo Na abertura da quarta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, na noite desta sexta-feira, o XV de Piracicaba venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). Com a vitória o time subiu da penúltima para a segunda posição, com cinco pontos, no Grupo 1. Já o Botafogo continuou na lanterna, com apenas um ponto. Os gols do XV foram feitos no início da partida, com Wellington Silva, aos 7, e Juninho, aos 9 minutos. A rodada continua neste final de semana com mais três jogos no sábado e oito no domingo.