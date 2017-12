Copa: ingressos mais baratos por US$ 42 Os ingressos mais baratos para os jogos da Copa do Mundo de 2006 serão vendidos por US$ 42, informou nesta quinta-feira o comitê organizador do Mundial 2006. A venda deve começar no final de 2004. O preço foi recomendado pelos organizadores alemães e aprovado pelo comitê executivo da Fifa. Já os mais caros, da fase final, não devem sair por menos de US$ 720.