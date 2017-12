Copa inspira jogo entre homens e elefantes na Tailândia Uma partida de futebol diferente daquelas a que as pessoas estão habituadas agitou a Universidade de Phranakorn, em Autthaya, na Tailândia, a cerca de 70 quilômetros da capital Bangkok, nesta quinta-feira: de um lado, estudantes; do outro, elefantes. Inspirados na Copa do Mundo, onze elefantes entraram em campo, cada um montado por um homem e com a bandeira de algum país participante da Copa pintada no corpo. O elefante representante da Inglaterra, por exemplo, recebeu o nome de "Beckham", escrito em sua pata traseira, como uma homenagem ao capitão da seleção inglesa, David Beckham. Os estudantes ficaram fascinados pelo poder de chute dos elefantes. "Foi um jogo muito difícil", disse um dos estudantes que jogaram contra os elefantes. "Quando os elefantes pegavam a bola, iam muito rápido para o ataque. Se não desviasse rapidamente deles, poderia ter ido parar no hospital". Mas, apesar da força dos elefantes, os estudantes resistiram. A partida, que durou 20 minutos, terminou em empate de 3 a 3. O objetivo da partida foi mostrar que futebol deve ser encarado somente como diversão, sem envolver a realização de apostas, prática ilegal na Tailândia, mas freqüentemente desrespeitada. Policiais de Bangcoc informaram, nesta quinta-feira, que 440 pessoas foram presas desde o início da Copa, em 9 de junho, devido apostas ilegais que já movimentaram cerca de 5 milhões de dólares.