Copa Interior: clubes já se reforçam Depois que a Federação Paulista de Futebol confirmou a realização da Copa Futebol Interior, os 16 clubes participantes começaram a se mexer para contratar jogadores e técnicos. Nesta quarta-feira três times confirmaram seus comandantes na competição que terá início no dia 7 de setembro. O Mirassol anunciou Zé Roberto, que já passou pela Matonense, Rio Preto e Lemense, entre outros. Além dele, o clube contratou Tim como coordenador técnico. Tim foi auxiliar técnico de Roberval Davino no Juventude-RS e técnico do Comercial. O Bandeirante, de Birigui, preferiu manter Souzinha no comando técnico. Ele dirigiu a equipe em parte da Série A-3, levando o Bandeirante à quarta colocação. O Noroeste confirmou a permanência de Luís Carlos Silva, o Luisão, o mesmo que substituiu a Vitor Hugo, nas últimas rodadas da Série A3. No Grupo Oeste, o Comercial será dirigido por Ari Mantovani, ex-lateral do Botafogo e Palmeiras e que já dirigiu o Santo André, enquanto a Francana aposta em Wellington Fajardo, que veio do futebol mineiro. O Marília trouxe de volta Vanderlei Paiva, que, curiosamente, dirigiu o Joinville apenas na primeira rodada do Brasileiro da Série B. O Olímpia, de Vílson Tadei, quer repetir o bom futebol apresentado na Série A2 e o Rio Preto vai apostar no técnico Vidotti, ex-atacante do Corinthians. No Grupo Leste, o Nacional manteve Túlio Tangioni Neto, que já está há três anos no clube. Paulo Sérgio Tognasin trocou o cargo de coordenador pelo de técnico no Juventus, substituindo Ernesto Paulo. O ex-meia do São Paulo, Heriberto, assumiu a Internacional de Limeira. Ele já trabalhou nas categorias de base do próprio São Paulo e chegou a ser auxiliar de Dario Pereira no Atlético Mineiro, no Guarani e no Corinthians. O Sãocarlense trouxe o ex-zagueiro Vitor Hugo, que neste ano trabalhou no Noroeste e Taquaritinga. O União Barbarense aposta na estrela de Polozi, ex-União Mogi e Jaboticabal Atlético. No ano passado, o ex-zagueiro da Ponte e Palmeiras fez um grande trabalho no Garça. O XV de Jaú contratou Leandro Campos, que anteriormente tinha sido contratado pelo Olímpia, mas ficou apenas nove dias no cargo. Apenas duas equipes não definiram seus treinadores: São Bento e Portuguesa Santista. O São Bento está em dúvida entre Abelha (Independente) e Pardal (Flamengo de Guarulhos) e Santista, que tentou o super-campeão Vágner Benazzi, deve improvisar o coordenador Tata. Dois grupos - A Copa Futebol Interior é formada por dois grupos, com oito clubes cada. Na primeira fase os times se enfrentam entre si em turno e returno, classificando-se os dois primeiros para a segunda fase. Os jogos terminados empatados vão para as disputas de pênaltis, assim como aconteceu no Campeonato Paulista.