Copa Interior: definidas semifinais Os quatro semifinalistas da Copa do Interior foram conhecidos, neste sábado cedo, após a realização da última rodada de classificação. As semifinais estão confirmadas com Bandeirante X Noroeste, pelo Grupo 3, e União Barbarense enfrentan do o Juventus, pelo Grupo 4. Nas semifinais os clubes vão se enfrentar em apenas um jogo. Se houver empate a vaga será disputada na cobrança de três penalidades máximas. Antes da realização da 14ª rodada, apenas o União Barbarense estava garantido. Os outros classificados foram definidos nesta rodada,. A briga maior estava no Grupo Oeste, onde três clubes brigavam por duas vagas. O Bandeirante ficou como campeão, com 26 pontos, ao vencer o confronto direto com o Marília (23). O Noroeste terminou em segundo lugar, com 24 pontos, ao empatar com o Rio preto em 1 a 1, embora tenha perdido o ponto extra nos pênaltis. Pelo Grupo Leste, o Barbarense ficou com o título, com 30 pontos, mesmo perdendo para o Nacional, por 1 a 0, em Capivari. O União perdeu uma série de 10 vitórias consecutivas. A segunda vaga ficou com o Juventus, que chegou aos 28 pontos após vencer o Sã ocarlense, por 4 a 2. Além disso, foi favorecido pela derrota do XV de Jaú (27) para a Portuguesa Santista, por 2 a 1, em Santos. Os outros jogos apenas serviram para cumprir tabela. Na abertura da rodada, quinta-feira à tarde, a Internacional venceu o São Bento, por 3 a 2. Confira os resultados da 14ª rodada: Portuguesa Santista 2 x 1 XV de Jaú, Bandeirante 1 x 0 Marília, Francana 4 x 2 Comercial, Juventus 4 x 2 Sãocarlense, Olímpia (2) 1 x 1 (1) Mirassol, Rio Preto (5) 1 x 1(4) Noroeste e União Barbarense 0 x 1 Nacional. Classificação: Grupo Oeste - 1) Bandeirante 26; 2) Noroeste 24; 3) Marília 23; 4) Rio Preto 19, 5)Mirassol e Francana 18; 7) Olímpia 15 e 8) Comercial 9. Grupo Leste - 1) União Barbarense 30 pontos, 2) Juventus 28; 3) XV de Jaú 27; 4) Nacional 20; 5) Internacional 18; 6) Portuguesa Santista 14; 7) Sãocarlense 13; 8) São Bento 12.