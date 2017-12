Copa Interior entra em fase decisiva A Copa Interior entra nesta quinta-feira em sua fase decisiva. Faltando apenas quatro rodadas para o final da primeira fase, os times já se preparam para o momento de buscar vitórias que garantam a classificação às semifinais da competição (classificam-se somente dois times por grupo). Pelo Grupo Oeste, o líder Bandeirante joga em Ribeirão Preto contra o Comercial, penúltimo colocado do Grupo. Já o Marília, segundo colocado, enfrenta o Rio Preto, quinto colocado em casa. De olho nestes jogos estão Mirassol e Noroeste, que dividem a terceira colocação e se enfrentam em Bauru. Já no Grupo Leste, Juventus x XV de Jaú fazem um confronto que pode decidir o destino do grupo. Se o XV vencer, abre uma vantagem de seis pontos sobre o mesmo Juventus e aumenta consideravelmente suas chances de classificação. O outro líder do Grupo, o União Barbarense, enfrenta a Inter em Limeira. Todas as partidas estão marcadas para as 11 horas. As exceções são o jogo Comercial x Bandeirante, marcado para as 12 horas, e União Barbarense x Inter de Limeira, que começa às 16 horas. Jogos da rodada - Francana x Olímpia, Juventus x XV de Jaú, Noroeste x Mirassol, Rio Preto x Marília, São Bento x Portuguesa Santista, Sãocarlense x Nacional, Comercial x Bandeirante e Inter de Limeira x União Barbarense. Classificação da Copa Interior: Grupo Oeste: 1) Bandeirante 17 pontos; 2) Marília 16; 3) Mirassol e Noroeste 15; 5) Rio Preto e Francana 12; 7) Comercial 9 e 8) Olímpia 7. Grupo Leste: 1) União Barbarense e XV de Jaú 21 pontos; 3) Juventus 17; 4) Inter de Limeira 15; 5) Nacional 13; 6) Portuguesa Santista 11; 7) Sãocarlense 10 e 8) São Bento 8.