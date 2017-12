Copa Interior: Nacional só empata O Nacional perdeu, neste domingo pela manhã, seus primeiros pontos na Copa Futebol Interior. O líder do Grupo 2, após oito rodadas, empatou com o Taubaté, no Vale do Paraíba, por 2 a 2, e alçançou os 22 na competição. No total foram marcados 30 gols em oito jogos, com média de 3,75 por jogo. No dérbi regional, que valia a liderança do Grupo 1, em Bebedouro, o Jaboticabal surpreendeu a Internacional, por 3 a 1, e agora tem 17 pontos. Confira todos os resultados: Grupo 1 - Internacional 1 x 3 Jaboticabal, Francana 2 x 2 Barretos, Rio Preto 0 x 1 Bandeirante e Noroeste 2 x 2 Mirassol. Grupo 2 - Taubaté 2 x 2 Nacional, Independente 0 x 5 São Bento, Sertãozinho 3 x 2 XV de Jaú e Flamengo 3 x 0 União Mogi. Classificação : Grupo 1 - 1) Jaboticabal 17 pontos; 2) Internacional 15; 3) Francana 13; 4) Bandeirante e Barretos 12; 6) Mirassol 11; 7) Rio Preto 6 e 8) Noroeste 5. Grupo 2 - 1) Nacional 22; 2) São Bento 16; 3)Flamengo 15; 4) Sertãozinho 14; 5) Taubaté 9; 6) XV de Jaú 8; 7) Independente 6 e 8) União Mogi 1.