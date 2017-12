Copa Interior: rodada começa amanhã As eleições de domingo também alteraram a tabela de jogos da Copa do Interior, que reúne os clubes do interior que não participam do Campeonato Brasileiro. Cinco jogos abrem a décima rodada nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, com outros três jogos acontecendo sábado. O destaque é o dérbi regional entre Rio Preto e Mirassol, que acontece no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O time da casa luta para fugir da lanterna do Grupo 1, enquanto o visitante luta por uma vaga na outra fase. Em Birigüi, no Estádio Pedro Marin Berbel, o Bandeirante recebe o Barretos em jogo de seis pontos. Os dois times lutam para conquistar uma das vagas para as semifinais. Ambos têm 15 pontos, mas o time de Birigüi tem melhor saldo e ocupa a segunda colocação. A Internacional de Bebedouro recebe, no Estádio Socrates Stamato, o Noroeste, tentando barrar a empolgação do adversário. A Internacional está na terceira colocação, com 15 pontos, e o Norusca tem oito, no penúltimo lugar. Ambos os times brigam pela vaga na semifinal. Pelo Grupo 2, o Sertãozinho enfrenta, em casa, no Estádio Frederico Dalmazzo, o pior time da competição: o União Mogi. Em Sorocaba, o São Bento enfrenta o XV de Jaú, tentando manter o ritmo do últimos cinco jogos, marcados por vitórias. A décima rodada será completada sábado com estes jogos: Independente x Nacional, às 11 horas, Francana x Jaboticabal, às 13 horas, e Flamengo x Taubaté, às 15 horas. Classificação: Grupo 1 - Jaboticabal, 17 pontos; Bandeirante, Inter de Bebedouro e Barretos, 15; Mirassol, 14; Francana, 13; Noroeste, 8 e Rio Preto 6. Grupo 2 - Nacional, 23 pontos; São Bento, 19; Flamengo e Sertãozinho, 15; Taubaté, 12; XV de Jaú, 11; Independente 6 e União Mogi 1.