Copa Interior tem 3 jogos sábado Os jogadores nem tiveram muito tempo para descansar. Após jogarem na quinta-feira, os times que disputam a Copa Interior voltam a campo neste sábado, com três jogos pela competição que reúne 16 clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro. Pela manhã, Internacional e Juventus se enfrentam em Limeira, às 10h45, com transmissão ao vivo da TV Record. O jogo, válido pelo grupo Leste, é importante para as duas equipes, que ainda sonham em se classificar. Mais ainda para o Juventus, que está na terceira colocação, com 20 pontos. Além desta partida, a rodada do sábado terá o jogo entre Portuguesa Santista e Sãocarlense, em Santos, às 11 horas, e entre Nacional e XV de Jaú, no estádio da Rua Comendador Souza, em São Paulo, às 16 horas. Os outros cinco jogos da competição serão disputados domingo. Jogos da Rodada: Inter de Limeira x Juventus, Portuguesa Santista x Sãocarlense, Nacional x XV de Jaú, Bandeirante x Noroeste, Francana x Rio Preto, Mirassol x Marília, União Barbarense x São Bento e Olímpia x Comercial. Classificação: Grupo Oeste: 1) Bandeirante - 20 pontos; 2) Mirassol, Marília e Noroeste - 17; 5) Francana - 15; 6) Rio Preto - 14; 7) Olímpia - 10; 8) Comercial - 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense - 24; 2) XV de Jaú - 21; 3) Juventus - 20; 4) Nacional - 16; 5) Inter de Limeira - 15; 6) Portuguesa Santista e São Bento - 11 e 8) Sãocarlense - 10.