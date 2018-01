Copa Interior tem quatro líderes Sete jogos foram disputados neste domingo pela Copa Futebol Interior e o destaque da segunda rodada foi o pequeno público e a falta de gols (média de apenas 1,1 por jogo). Francana e Marília lideram o Grupo Oeste, com quatro pontos cada, enquanto XV de Jaú e Nacional estão na frente na chave Leste, ambos com seis pontos. Os líderes do Grupo Oeste conseguiram pontos importantes nos pênaltis, nesta rodada. A Francana segurou o empate sem gols em Mirassol e depois, levou o ponto extra: 3 a 2 nos pênaltis. Mesma sorte teve o Marília, em casa, ao empatar por 0 a 0 com o Olímpia, mas ganhando nas penalidades máximas: 3 a 1. O Bandeirante somou seus primeiros três pontos ao vencer o Rio Preto, por 1 a 0, com gol do centroavante Adão. O Noroeste, em Bauru, sofreu sua segunda derrota na competição. Dessa vez, foi para o Comercial, por 1 a 0, com gol de Fábio Zeni. No Grupo Leste, o XV de Jaú voltou a mostrar bom futebol e conseguiu a vitória sobre o União Barbarense, por 3 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Gilsinho, Nenê e Fred marcaram para o XV e Roberto Silveira descontou. Outro que venceu bem foi o Nacional, que fez 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, em São Paulo, com dois gols de Amaral. Mesmo jogando em casa, o Sãocarlense voltou a decepcionar e ficou no 0 a 0 com o São Bento. Também perdeu o ponto nos pênaltis: 2 a 0 para o time de Sorocaba. A equipe de São Carlos divide a lanterna com o Barbarense, ambos sem nenhum ponto. A situação do Sãocarlense deve causar a saída do técnico Vitor Hugo, que parece viver um inferno astral. Na sua primeira temporada como treinador ele já derrubou o Taquaritinga para a Série B-1 do Paulista - quarta divisão estadual - e agora não se dá bem também em São Carlos. No sábado, o Juventus venceu a Portuguesa Santista, em Santos, por 1 a 0, com gol de Samuel. Resultados da rodada: Portuguesa Santista 0 X 1 Juventus, XV de Jaú 3 X 1 Barbarense, Nacional 2 X 0 Internacional, Sãocarlense (2) 0 X 0 (2), Bandeirante 1 X 0 Rio Preto, Marília (3)0 X 0(1) Olímpia, Mirassol (2)0 X 0 (3)Francana e Noroeste 0 X 1 Comercial. Classificação: Grupo Oeste - 1)Francana e Marília - 4 pontos; 3) Bandeirante e Comercial - 3; 5) Mirassol e Olímpia - 1; 7) Rio Preto e Noroeste - 0. Grupo Leste - 1) XV de Jaú e Nacional - 6 pontos; 3) Portuguesa Santista, Internacional e Juventus - 3; 6) São Bento - 1; 7) Barbarense e Sãocarlense - 0.