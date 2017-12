Copa Interior terá três jogos sábado A Copa Interior continua neste sábado com três jogos que completam a décima rodada. Destaque para o confronto do Grupo 2, entre Flamengo, terceiro colocado com 15 pontos, e Taubaté, quinto com 12, às 15h00, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Os dois times ainda brigam por uma vaga na segunda fase e precisam da vitória para encostar no Nacional e São Bento, que estariam classificados se a competição terminasse hoje. Ainda pelo Grupo 2, o Independente tem uma dura missão, às 11h00, no Estádio Agostinho Prada, em Limeira. O time ocupa a penúltima posição com apenas seis pontos e enfrenta o líder Nacional que tem 23. O Galo não tem mais chances de classificação e só cumpre tabela. No único jogo do Grupo 1, a Francana, sexta colocada com 13 pontos, joga contra o líder Jaboticabal, que tem 17, às 13h00, no Estádio Oswaldo Scatena, em Batatais. Este foi o único horário disponível para a realização do jogo, uma vez que às 15h00 se enfrentam Batatais e Primavera pelo Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão. A Francana está a dois pontos do segundo colocado, e o Bandeirante precisa vencer para continuar sonhando com a segunda fase.