Copa Intertoto: mais um classificado A Copa Intertoto definiu neste domingo a 12.ª equipe classificada para a quarta rodada eliminatória. Foi o CFR Cluj, da Romênia, que arrancou um empate por 2 a 2 com o Saint-Etienne, na França, e ficou com a vaga por ter marcado mais gols no campo do adversário: no jogo de ida, houve empate por 1 a 1. Os próximos confrontos da Copa Intertoto, que reserva três vagas para a Copa da Uefa, já estão definidos, com jogos nos dias 27 de julho e 3 de agosto: Deportivo La Coruña (ESP) x Newcastle United (ING), Wolfsburgo (ALE) x Lens (FRA), Lazio (ITA) x Olympique de Marselha (FRA), Zalgiris Vilna (LIT) x Cluj (ROM), Valencia (ESP) x Roda Kerkrade (HOL) e Sigma Olomouc (R.CHE) x Hamburgo (ALE).