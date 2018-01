Copa: Iraque empata com Casaquistão As seleções do Iraque e do Casaquistão empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira em Bagdá, em partida válida pelo Grupo 6 da Zona Asiática das eliminatórias da Copa do Mundo. O time do Casaquistão abriu o marcador aos seis minutos de jogo através de Ruslan Baltiyev, mas os iraquianos empataram ainda na primeira etapa. Aos 30 minutos, Abdul Wahab Abuhail, de pênalti, igualou o marcador. Com o resultado, as duas equipes chegaram a sete pontos ganhos, mas o Iraque leva vantagem no saldo de gols - 16 contra 9. Em outra partida deste grupo, o Nepal goleou a equipe de Macau por 4 a 1. O Nepal soma agora 3 pontos, contra nenhum de Macau. A Zona Asiática é formada por 10 grupos e apenas o campeão de cada grupo segue para a segunda fase. Dos 10 classificados, apenas os dois melhores vão para a Copa do Mundo de 2002. O terceiro colocado entre os 10 ainda disputa uma vaga com uma seleção européia.