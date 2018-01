Copa Libertadores: Conmebol define árbitros das semifinais A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta sexta os árbitros das partidas pelas semifinais da Copa Libertadores, que acontecem nas próximas semanas. Os jogos dos times brasileiros terão argentinos, uruguaios e colombianos no trio. Na partida Chivas x São Paulo, em Guadalajara, na próxima quarta-feira (26/7), o uruguaio Jorge Larrionda será auxiliado por seus compatriotas Walter Rial e Pablo Fandiño. Já no jogo da volta, no dia 2/8, que acontecerá no Estádio do Morumbi, será a vez de Daniel Giménez, junto com Walter Velaz e Ricardo Casas. Já o duelo entre Internacional x Libertad, Héctor Baldassi, que terá como assistentes os também argentinos Claudio Rossi e Gilberto Tadeo serão os responsáveis pelo primeiro jogo, que acontecerá em Assunção, na quinta-feira (27/7). Na partida de volta, dia 3/8, será a vez dos colombianos Oscar Ruiz, acompanhado de José Navia e Alberto Duarte.