Copa Libertadores da América começa com três partidas A Copa Libertadores da América de 2006 começa pra valer, nesta terça-feira, com três partidas. Na primeira semana de jogos, nenhum brasileiro entrará em campo. Mas a rodada de abertura já terá dois times argentinos que já foram campeões continentais: o Estudiantes de La Plata e o Vélez Sarsfield. Tricampeão entre 1968 e 1970, o Estudiantes volta à competição depois de 22 anos. Comandado por Burruchaga, campeão mundial com a Argentina em 1986, o time estréia contra o Bolívar, na altitude de 3.600 metros de La Paz, às 21h45 (SporTV), pelo grupo 2. Líder do Torneio Clausura na Argentina, o Estudiantes poupou quatro jogadores, pois Burruchaga preferiu fazer um rodízio entre seus atletas. O time boliviano tem como treinador Carlos Aragonés, que já comandou a seleção de seu país. O Vélez, que foi campeão em 1994 batendo o São Paulo na final, volta à Libertadores depois de ficar fora em 2005 e vai à Quito, no Equador, enfrentar o LDU, à 0h (SporTV), pelo grupo 5. O destaque do time é o atacante Lucas Castroman, que já atuou pela Lazio. No outro jogo da noite, também pelo grupo 5, o surpreendente Rocha, que conquistou o título uruguaio no final do ano passado, faz sua primeira participação na competição recebendo o Universitário do Peru, às 21h30. O time foi fundado há apenas cinco anos, tem um estádio acanhado em Maldonado, cidade do interior do país.