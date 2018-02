Copa Libertadores faz FPF alterar tabela e Santos se dá mal A Federação Paulista de Futebol anunciou mudanças na tabela do Campeonato Paulista por causa da participação do Santos na Copa Libertadores da América. Como a equipe da Baixada Santista disputará a primeira fase da competição continental num confronto de ida e volta contra o Blooming, da Bolívia, a FPF teve que ajustar a tabela inicialmente divulgada - os duelos contra o time boliviano acontecerão nos dias 31 (fora de casa) e 7 de fevereiro (na Vila Belmiro). Com as alterações, o maior prejudicado, ironicamente, é o Santos. Pela quinta rodada do Paulistão, o time santista jogaria em casa contra o Sertãozinho no dia 31. Com a mudança, o jogo foi marcado para o dia 22 - uma segunda-feira, às 20h30 -, apenas dois dias depois da partida contra o São Caetano, também na Vila Belmiro, pela 2ª rodada. O outro jogo do Santos alterado, por causa do duelo de volta contra o Blooming, é contra o América, em Santos. Inicialmente marcado para o dia 7 de fevereiro, o confronto válido pela 7ª rodada será jogado no dia 14 de fevereiro. América e Sertãozinho, que jogariam no dia 21, somente se enfrentarão em 28 de fevereiro.