Copa: Mais 140 mil ingressos são colocados à venda O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha anunciou nesta quarta-feira que foram colocados à venda mais 140 mil ingressos, elevando o número total de bilhetes para 3,07 milhões. "A capacidade foi aumentada graças a uma análise mais precisa nos estádios. Isso possibilitou diminuirmos os espaços de alguns locais que não seriam utilizados, pois estavam destinados à segurança", informou o vice-presidente do comitê, Horst Schmidt. Schmidt também explicou que alguns locais - antes descartados devido a má localização - serão comercializados com preços especiais. "Alguns lugares haviam sidos descartados devido a má visão do gramado. Mas, resolvemos colocar esses ingressos à disposição, com descontes de até 40%". O final da terceira fase de venda de ingressos terminou nesta última terça-feira. Foram vendidos 2,6 milhões de bilhetes, sendo que 1,1 milhão pela internet. A quarta fase de vendas das entradas para a Copa do Mundo começará pela internet no próximo dia 15 de fevereiro.