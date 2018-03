Copa: mata-mata começa na quarta O Palmeiras salvou a honra dos paulistas na Copa dos Campeões, torneio que dá ao ganhador direito de disputar a Taça Libertadores da América de 2003. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1, hoje, em Teresina, e se classificou no Grupo D. São Paulo, Corinthians e São Caetano, os outros representantes do Estado na competição, foram eliminados por conta da combinação de resultados do fim de semana. O Rio tem dois times confirmados nas quartas-de-final (Flamengo e Fluminense), assim como a Bahia, já que Vitória e Bahia conseguiram classificar-se. Os demais são do Pará (Paysandu), de Minas Gerais (Cruzeiro) e de Goiás (Goiás). A próxima etapa começa quarta-feira e os confrontos estão definidos: Paysandu x Bahia, Flamengo x Vitória, Cruzeiro x Goiás e Palmeiras x Fluminense. O Paysandu confirmou a vaga ao bater o Náutico por 3 a 2, no início da noite, em Belém. A equipe paraense foi a 5 pontos e terminou em primeiro lugar. O Fluminense também chegou a 5 pontos, com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Estádio Mangueirão. Os cariocas ficaram em segundo lugar porque marcaram apenas um gol, contra quatro do rival do Pará. O Corinthians havia iniciado a rodada em primeiro lugar, mas terminou em último na série. O Grupo B teve a definição no sábado, com a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o São Caetano e com os 3 a 2 do Goiás diante do Atlético-PR. Nessa chave, houve os dois extremos da primeira fase: o Flamengo foi o único a vencer os três jogos, com aproveitamento total, e o Atlético, atual campeão brasileiro, amargou fiasco com três derrotas. O São Paulo esteve perto da vaga e até fez a parte que lhe cabia, ao passar pelo Grêmio por 2 a 0, sábado, em Natal. Mas, para ficar com a vaga, torcia para o Cruzeiro não ganhar do Vitória. Não adiantou a esperança, porque a equipe mineira venceu por 1 a 0, hoje à tarde. Dessa forma, Cruzeiro e Vitória seguiram adiante. Os paulistas haviam pedido à organização que programasse as partidas da rodada decisiva para o mesmo dia e horário. O Palmeiras não correu riscos diante do Atlético-MG e já no primeiro tempo abriu vantagem por 2 a 0. Com isso, obrigava os mineiros a marcarem cinco gols, se quisessem ficar com a vaga. Com o resultado final de 2 a 1, o paulista que sobrou na Copa dos Campeões ficou em primeiro lugar no Grupo D, com 7 pontos. O Bahia foi à frente (6) ao despachar o Vasco com 1 a 0.