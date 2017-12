Copa Mauro Ramos começa amanhã A Copa Mauro Ramos de Oliveira começa nesta sábado com a participação de oito clubes. Criada às pressas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para suprir a falta de competições para times tradicionais do interior no segundo semestre, o torneio conta com equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. Dos oito times que integram a competição cinco participaram da Série C: Ituano, Rio Branco, Ferroviária, Comercial e Santo André. O Ituano, às 11h, receberá o Santo André, que dispensou vários jogadores após a eliminação do Campeonato Brasileiro da Série C. O time Itu levará um time misto ao campo, pois na sexta-feira jogou pela Série C, em casa, contra o Rio Branco pela segunda fase da competição. O Rio Branco também participa da Copa Mauro Ramos e mandará um segundo time, para enfrentar o Comercial, às 15h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Juventus e União Barbarense, que estavam realmente inativos, revivem a semifinal da Copa Futebol Interior de 2001 jogando às 11h, no estádio "Conde Rodolfo Crespi", na famosa Rua Javari. Os dois times montaram as equipes às pressas, primeiro para a Copa Futebol Interior, depois para a Seletiva do Paulistão para só agora disputar uma competição. Às 15h acontece o dérbi regional, entre Matonense e Ferroviária, no estádio "Dr. Hudson Buck Ferreira", em Matão. A equipe de Matão quer apagar a péssima campanha realizada neste ano no Paulistão, quando foi rebaixada após terminar na última colocação da tabela de classificação. A Ferroviária, que quase conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C, investirá todas as suas fichas no torneio, para acalentar a torcida visando a próxima temporada. Homenagem - O torneio foi batizado de "Mauro ramos de Oliveira" em homenagem ao capitão da Seleção Brasileira na conquista do bicampeonato, no Chile, em 1962. Mauro Ramos de Oliveira, aos 72 anos, faleceu no dia 18 de agosto de 2002, em conseqüência de um câncer no estômago. Zagueiro de excelente técnica, Mauro foi reserva nas Copas da Suíça-1954 e Suécia-1958, e assumiu a posição na defesa brasileira no Mundial do Chile-1962, onde foi capitão da equipe do técnico Aymoré Moreira e levantou a taça do bicampeoanto. Mauro começou a jogar no São Paulo, mas sua carreira de zagueiro deslanchou a partir de 1960, quando passou a defender o Santos, onde atuou até 1967. No clube santista, o ex-zagueiro participou de 354 partidas e conquistou 21 títulos, dentre eles cinco paulistas, cinco brasileiros e dois mundiais. Copa do Interior - A sétima rodada da Copa Futebol Interior, última do primeiro turno, será realizada neste sábado com oito jogos. Confira a rodada completa da Copa Futebol Interior: 11h - Flamengo x Independente, Sertãozinho x São Bento, Taubaté x XV de Jaú, Francana x Bandeirante, Noroeste x Barretos; 15h - Inter Bebedouro x Rio Preto, Jaboticabal x Mirassol e 20h30 - União Mogi x Nacional.