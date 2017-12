Copa: mensagens falsas para voluntários O programa de seleção de voluntários para a Copa do Mundo de 2006 está sendo sofrendo ataques de fraudadores, segundo informou nesta quarta-feira o comitê organizador da Mundial da Alemanha no ano que vem. De acordo com o comitê, estão circulando pela internet ofertas falsas de cadastramento de voluntários. Na mensagem, o remetente pede o envio de dados pessoais e um endereço para recebimento de correspondência. O Comitê lembra, no entanto, que nunca pediu dados pessoais aos candidatos e que não distribuiu nenhum tipo de correspondência deste tipo pela rede mundial de computadores. Durante a Copa do Mundo de 2006 (que será disputada entre 9 de junho e 9 de julho) serão utilizados 15 mil voluntários para receber e orientar o público, convidados e a imprensa internacional.