Copa Mercosul começa com futuro incerto A Copa Mercosul começa neste sábado, em Brasília, cheia de incertezas sobre seu futuro. A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) confirmou que os dirigentes pretendem discutir, provavelmente após a Copa América, o que fazer com o torneio que, na sua quarta edição, terá como jogo inaugural o confronto entre Flamengo e Nacional, do Uruguai, em Brasília. Nos primeiros anos, e ainda hoje, um dos grandes atrativos da Copa Mercosul tem sido os valores expressivos das cotas de TV. Em 2001, cada time receberá US$ 200 mil por partida na primeira fase, valor que cresce a cada etapa da competição. O campeão da quarta edição da Mercosul deve acumular ganhos de US$ 4,6 milhões, quantia que não pode desprezada por vários clubes brasileiros e sul-americanos em situação financeira precária. Porém, a CSF sabe que dinheiro não é suficiente para garantir o futuro da Mercosul. Para não deixar o torneio morrer, recentemente surgiu a idéia de dar ao campeão do torneio uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que acabou adiado para 2003. No entanto, a iniciativa não deu resultado. Sem ter garantias de que a competição será realmente realizada e com a divulgação do calendário brasileiro para os próximos anos, que ignora a Mercosul, a CSF já se preocupa com o destino da competição e seu campeão. Por enquanto, o vencedor participará de um quadrangular entre os ganhadores das últimas duas Copas Merconorte, e o Campeão da Mercosul do ano passado, o Palmeiras. Uma das propostas alternativas era ressuscitar a Copa dos Campeões da Libertadores. No entanto, a própria CSF constatou que alguns dos clubes ex-campeões da competição estão atualmente em situação financeira ruim e com elencos inexpressivos, que não seriam atraentes para o grande público. O assunto continua indefinido. A única garantia é de que a Mercosul deste ano será realizada e haverá esforço para mantê-la futuramente. "Os clubes querem seguir jogando porque consideram a competição interessante em termos esportivos e econômicos" disse o secretário da CSF, Eduardo Deluca. Das 20 equipes que participam da Copa Mercosul, sete são brasileiras: Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. A Argentina tem cinco clubes (Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, River Plate e Talleres); o Chile, três (Universidad Católica, Universidad de Chile e Colo Colo); o Paraguai, duas (Cerro Porteño e Olimpia) e o Uruguai, também duas (Nacional e Peñarol). As equipes estarão divididas em cinco grupos. O Vasco, que faz primeiro jogo dia 29, contra o Boca Juniors, está no Grupo A. O Flamengo está no Grupo B, enquanto Cruzeiro e Corinthians serão representantes do País no Grupo C. São Paulo joga no Grupo D e Palmeiras e Grêmio vão atuar no Grupo E.