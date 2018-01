Copa Mercosul terá mais jogadores A Confederação Sul Americana de Futebol decidiu ampliar o número de jogadores que cada clube poderá levar para a Copa Mercosul em 2001, de 22 para 30. A decisão foi baseada no grande número de competições que estão sendo realizadas em 2001. O porta-voz da CSF, Néstor Bendítez, disse que essa medida vai facilitar a vida dos clubes, que enfrentam desgastes com a Copa América ou com as Eliminatórias da Copa 2002. Na avaliação da CSF, essa medida ajudará a manter um nível competitivo elevado da Copa Mercosul, uma vez que, com a presença de um número maior de atletas, o desgaste possa ser minimizado. A Copa Mercosul reúne clubes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, e este ano será realizado de 24 de julho a 19 de dezembro. O atual campeão da competição é o Vasco, que derrotou o Palmeiras por 4 a 3. Assunção