Copa Mercosul volta com 9 partidas Corinthians e Grêmio podem garantir esta semana a classificação antecipada para a próxima fase da Copa Mercosul, que será retomada a partir desta terça-feira com partidas em todos os grupos. O Corinthians, líder do Grupo C, recebe o Colo Colo no Pacaembu. Para conseguir a vaga, precisa vencer e torcer para que o Independiente não vença o Cruzeiro. O Grêmio lidera o Grupo E, e vai enfrentar o River Plate no Olímpico. Além de vencer, o time gaúcho precisa contar com uma vitória do Palmeiras sobre o Universidad de Chile. Se classificam para as quartas-de-final os vencedores dos cinco grupos e os três melhores classificados em segundo lugar. Veja os jogos desta semana da Mercosul. Grupo A - Cerro Porteño x Boca Junior, quarta-feira, em Assunção. Vasco da Gama x Universidad Católica, quinta-feira em Brasília. Grupo B - Nacional (URU) x Flamengo, terça-feira em Montevidéu. Grupo C - - Cruzeiro x Independiente, terça-feira em Belo Horizonte. Corinthians x Colo Colo, quarta-feira, em São Paulo. Grupo D - Talleres x Vélez Sarsfield, terça-feira, em Córdoba. Peñarol x São Paulo, quarta-feira, em Montevidéu. Grupo E - Palmeiras x Universidad de Chile, quinta-feira, em São Paulo. Grêmio x River Plate, quinta-feira, em Porto Alegre